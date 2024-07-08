الإثنين 08 يوليو 2024
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محافظات

احتراق سيارة ملاكي بطنطا بسبب ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

حريق هائل بسيارة
حريق هائل بسيارة ملاكي بمنطقة المعرض بطنطا بسبب ارتفاع درجات

شهدت منطقة المعرض في مدينة طنطا احتراق  سيارة ملاكي وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وماس كهربي، دون وقوع إصابات بشرية.

 

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تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بنشوب حريق  بإحدى السيارة بمنطقة المعرض على الفور تم استدعاء فرق الإطفاء التي وصلت إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق وتقديم المساعدة اللازمة دون وقوع أضرار إضافية.

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