السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: تقييم رؤساء الأحياء بناء على رضا المواطنين (صور)

محافظ القاهرة أثناء
محافظ القاهرة أثناء الجولة، فيتو

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء؛ دار السلام، والبساتين، والمعادى، وشارعى أحمد زكى والفيوم  لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهذه الأحياء، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

محافظ القاهرة يتابع أعمال إنشاء معارض قرية الفواخير (صور)

نائبة محافظ القاهرة تتفقد أعمال إعادة تخطيط مدينة الأمل

التواجد الميدانى اليومى بين المواطنين

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها فى إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات، والنتائج على أرض الواقع.   
رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.


كما افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خلال الجولة دار مناسبات دار السلام التى تم إقامتها لخدمة أبناء المنطقة بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم صابر السكرتير العام المساعد المنطقة الجنوبية محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتابع أعمال إنشاء معارض قرية الفواخير (صور)

محافظ القاهرة: العاصمة أكثر المدن تطويرا

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

توفيق عكاشة يستغيث بـ وزير الداخلية لإرجاع سيارته المسروقة بالجيزة

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

منوعات

المزيد

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية