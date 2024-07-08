محافظ أسيوط يوجه بحصر أراضي الظهير الصحراوي وزراعتها

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الجديد، اجتماعًا مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك لوضع آليات وخطط عمل منظمة وفعالة خلال الفترة القادمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.



جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والري والتضامن الاجتماعي والطرق والطب البيطري والاتصالات والأوقاف والأبنية التعليمية والإسعاف والجهاز التنفيذي للهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وإدارات التخطيط العمراني وخدمة المواطنين بالمحافظة.

مناقشة خطة كل مديرية للارتقاء بمنظومة العمل

وبدأ محافظ أسيوط الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل مديرية وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل مديرية والحلول المقترحة، وكذلك حجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والموقف التنفيذي لهذه المشروعات، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال التنفيذ، فضلًا عن مناقشة خطة كل مديرية للارتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

حصر أراضي الظهير الصحراوي وزراعتها وتغيير نظام الري

ووجه المحافظ – خلال الاجتماع - مسئولي الزراعة بزيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والتنسيق مع أملاك الدولة بالمحافظة والتخطيط العمراني لحصر أراضي الظهير الصحراوي وزراعتها كما وجه الري بضرورة إدخال نظام الري الحديث للأراضي وتغيير نظام الري بالغمر للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك كما كلف مسئولى الصحة بالاهتمام بالخدمات الصحية والقوافل العلاجية وإنهاء قوائم الانتظار وطالب التربية والتعليم والأبنية التعليمية بزيدة عدد المدارس المدرجة بالخطة السنوية والاهتمام بالمعلم والقضاء على الدروس الخصوصية، مشددًا على مسئولي التموين بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق وإنشاء معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم.

عمل ملتقيات لتوظيف الشباب



كما طالب المحافظ، مسئولي مديرية العمل بتكثيف التوعية بمفاهيم السلامة والصحة المهنية للعمال وعمل ملتقيات لتوظيف الشباب وأوصى الطب البيطري بتكثيف حملات تحصين الحيوانات ووضع حلول لظاهرة انتشار الكلاب الضالة ببعض المناطق بالتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية والقضاء على تراكمات القمامة، كما وجه الثقافة بتكثيف اللقاءات الأدبية والندوات الشعرية ودمج التكنولجيا في الانشطة، وطالب مسئولي التنظيم والإدارة سرعة الانتهاء من الهياكل التنظيمية للمحافظة والوحدات المحلية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ليشعر بها المواطن.



وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتذليل جميع العقبات لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق النجاح وتغيير الواقع إلى الأفضل وتنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة القطاعات داخل المحافظة.

وقال إننا خلال الفترة القادمة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات، حيث أن تكليفات رئيس الجمهورية محددة وواضحة أهمها التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم في شتي المجالات، مشددًا على ضرورة وضع آلية وخطة عمل واضحة ومنظمة للتسريع من كفاءة اﻷعمال المنوطين بها، لافتًا إلى أن هناك الكثير من التحديات أمامنا ويجب على الجميع بذل المزيد من الجهد من أجل أن تصبح أسيوط من أحسن المحافظات، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة أسيوط لمكانتها التي تستحقها كعاصمة للصعيد.