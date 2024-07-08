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محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه  خلالها محمد موسى نائب بالمحافظ، الدكتور المهندس محمد سعفان عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية والدكتور عصام هلال وكيل كلية الهندسة، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تنفيذ إنشاءات كورنيش شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريبا بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم  ، واطلع المحافظ على الرسومات الهندسية للموقع واستمع لشرح تفصيلى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى للكورنيش بإعتباره مشروعًا حيويا.

متنفس حضارى لأهالى شبين الكوم 

وخلال تفقده وجه المحافظ بتسريع معدلات الاداء والمتابعة الدورية لإنهاء المشروع وبدء عملية الطرح، مشيرًا إلى أن الكورنيش سيكون بمثابة متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

الإرتقاء بمستوى الخدمات

أكد محافظ المنوفية على أنه سيواصل جولاته وزياراته الميدانية الموسعة والمفاجأة بكافة مواقع العمل لمتابعه تنفيذ المشروعات التنمويه والخدمية والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول، موضحًا بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.  

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كورنيش شبين الكوم شبين الكوم محافظة المنوفية

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