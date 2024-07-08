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اقتصاد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

سعر الارز اليوم،
سعر الارز اليوم، فيتو

يعتبر  الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية  على مائدة المصريين، والتي تشهد معدلات استخدام عالية لدى أي بيت مصري، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعارها بشكل يومي.

 

سعر الأرز اليوم  الاثنين 

وسجل سعر الأرز السائب  قيمة تتراوح من 30 إلى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة. 

سعر الأرز اليوم، فيتو 

توقيع غرامات على المزارعين لتبديد المياه

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قيام بعض المزارعين بزراعة الأرز بالمخالفة يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة مشيرا إلى أن كل مزارع مخالف يُوقع عليه الغرامة المنصوص عليها بقانون الموارد المائية والرى وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة.

 

وأكد أن المحافظة ملتزمة بتوفير المياه لجميع المحاصيل المحدد زراعتها في بنى سويف وانه وجه وكيلا الزراعة والرى ببنى سويف بإزالة جميع زراعات الارز في بنى سويف لمخالفة بعض المزارعين وقيامهم بالزراعة مما يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة.

 

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