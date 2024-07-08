نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار البطاطس لـ25 جنيها للكيلو كان متوقعا ومنع التصدير ليس حلا

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي، متابعا: أنا أول من حذر من أن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس.

تقلص واردات تقاوي البطاطس لمصر إلى نحو 110 ألف طن فقط

وأضاف عبدالرحمن أن مشكلة ارتفاع البطاطس بدأت من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر إلى نحو 110 آلاف طن فقط، مما رفع أسعارها لأكثر من 100 ألف جنيه للطن الواحد.

وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الأوروبية والتي أدت قلة إنتاجها من البطاطس وتأخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر، مما قلل المساحة المنزرعة من البطاطس، وقلص الإنتاج لأن بعض المزارعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعة أو قلل مساحة زراعته.

وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة

وأشار أبو صدام إلى أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة، وأن أضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا، حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبة ويؤدي لمشاكل مع الدول المستوردة والتي تمدنا بالتقاوي نظرا لأن التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمة للطرفين بالإضافة إلى أنه يؤدي لفقد أسواق تم فتحها بصعوبة كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس.

وأكد أبو صدام أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا تجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعية تصديرا بعد الموالح.

صادرات مصر من البطاطس حتى الآن لم تتجاوز 700 ألف طن

ولفت إلى أن صادرات مصر من البطاطس حتى الآن لم تتجاوز 700 ألف طن وأن العروة الصيفية لا تمثل سوى 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل لـ600 ألف فدان في ثلاث عروات أساسية تجعل مصر تحتل المرتبة الـ 12 عالميا والأولى في أفريقيا إنتاجا للبطاطس

مطالبا بمزيد من الإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة كطرح البطاطس في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية.

وكذل تشديد الرقابة على أماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفترة القادمة والعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج.