محافظ الأقصر يتابع سير العمل بمديرية التربية والتعليم وكثافة الفصول والمدارس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، وذلك بحضور كل من دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة وهدى المغربى السكرتير المساعد والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

واستعرض دكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أعداد المدارس والكثافات، موضحًا أن إجمالى عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة ١٠٥٩ مدرسة بواقع ٧١٠٧ فصول لاستيعاب ٢٩٤٦٤٥ طالبا وطالبة.

بينما أوضح المهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر أنه تم إنهاء وتسليم أعمال مشروعات عدد ١١ مدرسة ابتدائية وتعليم أساسى شملت صيانة وإنشاء جديد ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها.

وتابع أنه جاري العمل بعدد ٥ مشروعات بمدينة أسنا، ومشروعان بمدينة أرمنت، و٤ مشروعات بمدينة الأقصر، ومشروع بمدينة الطود، و٣ مشروعات بمدينة البياضية، ومشروعان بمدينة القرنة، و٣ مشروعات بمدينة الزينية.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر بضرورة رصد كافة المعوقات سواء فى كثافات الفصول أو سير أعمال المشروعات التعليمية لبحث سبل تذليل تلك المعوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

بحث شكاوى المواطنين

كما عقد محافظ الأقصر لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات ومطالب المواطنين من أهالى المحافظة، وذلك بحضور كل من دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة وهدى المغربى السكرتير المساعد والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولى الإدارات والمديريات المنوطة.

و افتتح محافظ الأقصر جلسة اليوم المفتوح بالترحيب بالمواطنين، مؤكدًا أن كافة المسؤولين يبذلون قصارى جهودهم لخدمة المواطنين والتيسير عليهم كأولوية قصوى.

و استمع محافظ الأقصر لكافة طلبات وشكاوى المواطنين التى تنوعت ما بين طلبات للحصول على وحدات سكنية،و الحصول على فرص عمل، والتظلمات بشأن قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات السكنية بالإضافة إلى طلبات المساعدات والمنح المختلفة من مديرية التضامن الاجتماعي.

و من جانبه شدد محافظ الأقصر على كافة الجهات الحكومية المنوطة ببحث مشكلات وطلبات الأهالى بالتدقيق فى كل طلب وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.