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توقيع بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث وجامعة سمنود التكنولوجية

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

وقع الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث  اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجيه، للتعاون العلمى والتطبيقى بين المؤسستين، إتفاقًا مع سياسة الدولة فى النهوض بالبحث العلمى فى كافة المجالات.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية  وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع.
 وحضر التوقيع  من جانب المركز  الدكتور خالد شمس المستشار  العلمى لرئيس المركز، وعدد من عمداء المعاهد بالمركز.
 

 

المجالات العلمية

ويهدف البرتوكول إلى التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية خاصة فى مجال التدريب والبرامج التدريبية المتخصصة والتدريب فى المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية وأيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء. 

وقد أشار درويش، إلى أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات في مجال التدريب والتطوير بأحدث الأساليب العلمية  والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكز البحثية.

من جانبه أعرب دويدار، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول والتعاون مع المركز القومى للبحوث كأكبر مراكز البحث العلمي والتطوير متعدد التخصصات للبحث والتطوير محليًا وإقليميًا في المجالات المختلفة. 
 

وتقوم الجامعة والمركز بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لمنتسبى الجهتين للمشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.

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