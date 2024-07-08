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رياضة

ابنة مارادونا تكشف أسرارا جديدة عن حياة والدها

مارادونا وابنته،فيتو
مارادونا وابنته،فيتو

كشفت دالما مارداونا، ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو مارادونا،  اعترافات جديدة حول حياة والدها النجم الذي رحل عن الدنيا في نوفمبر 2020 بعد متاعب صحية ومعاناة من عدة أمراض.

وقالت دالما ابنة مارادونا الكبرى من صديقته كلوديا فيلافاني، إنها تواصلت مع شخص كان قريبًا من والدها للحصول على مزيد من المعلومات حول حياته وسنواته الأخيرة.

وظهرت دالما، التي تبلغ من العمر 37 عامًا وتعمل ممثلة سينمائية وتلفزيونية في بث مباشر على الإنترنت ضمن برنامج بعنوان "أنخيل ريسبوندس" (Ángel Responds) وقالت أنها ذهبت لمقابلة شخص كان من المقربين من مارادونا لمعرفة حقائق جديدة عن والدها الذي توفي في 25 نوفمبر 2020.

 

وقالت دالما: "لقد حصلت على أشياء ومعلومات خاصة جدًا، لم يكن من الممكن أن أعرفها أبدًا، لقد كانت خاصة للغاية ولا يمكن العثور عليها في أي مكان.

وتابعت الابنة الكبرى للنجم الأرجنتيني وأسطورة نادي نابولي الإيطالي: الحصول على تلك المعلومات السرية والخاصة جدًا كان أمرًا جميلًا، كنت أؤمن دائمًا بهذه الأشياء، وأصبحت فعلًا أشعر بالراحة بعدما تلقيت تلك المعلومات عن والدي.

ووفق ما كشفته لأنخيل دي بريتو مقدمة برنامج "أنخيل ريسبوندس"، كان دييجو مارادونا ارتبط بعلاقة مع خطيبته كلوديا فيلافيني في 7 نوفمبر 1984 في بوينس آيرس، وأنجبا ابنتين وهما دلما نيريا في 2 أبريل 1987 وجيانينا دينوراه في 16 مايو 1989.

يشار إلى أن وفاة مارادونا لا تزال تثير كثيرًا من الجدل والشكوك والاتهامات من قبل أفراد عائلته حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة وذلك في ضوء تداول أخبار عن أخطاء طبية فادحة ومتعمدة أدت إلى وفاة أسطورة الكرة العالمية عن عمر 60 عامًا وذلك في نوفمبر 2020.

 

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