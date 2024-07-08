إزالة 4 حالات تعد على أراضي زراعية بأرمنت في الأقصر

أعلن علي عثمان أحمد رئيس مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ ٤ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٣٢ قيراطا بأرمنت الحيط، وكانت الحالات بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.

وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة ارمنت وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة سكرتير عام المجلس ومشرفى التنظيم وموظفى المتابعة ومدير الإدارة الزراعية ومشرف حمايه الأراضي.

تنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٣ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها فى المهد.

مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

كما يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.