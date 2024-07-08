تامر حسني بفورمة الساحل ونيولوك.. ما القصة؟
حرص الفنان تامر حسني، على كشف تفاصيل أحدث أعماله الفنية، وذلك من خلال ظهوره حليق الرأس بـ لوك جديد، وهو الأمر الذي أثار فضول متابعيه حول نوع العمل الذي يقدمه الفنان لهم في الفترة المقبلة.
وشارك تامر حسني متابعيه بصورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليها قائلا: يا صباح الفل على الكل بصورلكم حاجة جديدة دلوقتي بس مش جامدين جامدين.
علي الجانب الاخر كان طرح الفنان تامر حسني عملا غنائيا جديدا بعنوان جامدين جامدين، تزامنا مع موسم الصيف، وروج الفنان تامر حسني لأغنية جامدين من خلال نشره مقطعا موسيقيا من الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال: جامدين جامدين، على جميع المنصات وعلى السوسيال ميديا.
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