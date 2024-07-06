تامر حسني ناعيا أحمد رفعت: تعازينا لأسرته ونسألكم الدعاء

نعى الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب الوطني، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت .

تامر حسني ينعي أحمد رفعت

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لاعب نادي مودرن ومنتخب مصر احمد رفعت في ذمة الله.. تعازينا الحارة لأسرته الكريمة.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

وفاة أحمد رفعت

وكانت صفحة نادي مودرن سبورت أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت، عن وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وكان أحمد رفعت قد أدلى بتصريحات في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي إبراهيم فايق قبل وفاته، حيث أكد خلالها تعافيه من أزمة قلبية وقعت خلال مباراة الاتحاد بالدوري المصري في شهر مارس الماضي.

في حديثه، كشف أحمد رفعت عن تفاصيل الحالة الصحية التي ألمت به، وأشار إلى الضغوط النفسية التي كان يتعرض لها ورفض الكشف عنها، مما أسهم في تدهور حالته الصحية وتوقف عضلة قلبه بشكل مفاجئ.