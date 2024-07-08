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اقتصاد

البنك التجاري الدولي يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية بالتعاون مع ماستركارد

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

 أطلق البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع ماستركارد، شركة التكنولوجيا الرائدة في صناعة المدفوعات، بطاقة ائتمان ماستركارد World Elite  المعدنية الجديدة حصريًا لعملاء البنك من فئة CIB Private ذوي الثروات العالية داخل القطاع المصرفي الخاص، حيث يمكن الحصول على هذه البطاقة فقط من خلال دعوة خاصة من البنك.

 

مميزات البطاقة

تتميز بطاقة ائتمان ماستركارد World Elite  المعدنية بتصميم فريد فهي مصنوعة من المعدن الخالص وتزن حوالي 22 جراما، لتمنح حامليها إحساس بالفخامة والأناقة وتقدم تجربة مصرفية أكثر رفاهية تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم المتميزة.

 

البنك التجاري الدولي، فيتو 

خدمات تقدمها البطاقة

 وتقدم البطاقة مجموعة من المزايا الفريدة لدى مجموعة مختارة من أرقى العلامات التجارية العالمية؛ وكذلك في الفنادق بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بتجارب تسوق لا مثيل لها داخل مصر وخارجها. كما تتيح البطاقة ميزات حصرية صممت خصيصًا لراحة العملاء أثناء السفر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نقاط إضافية عديدة بجانب مجموعة من المزايا الأخرى المختارة بعناية.

وفي هذا الإطار، قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدوليCIB: "يسعدنا أن نكون أول بنك في مصر يقدم بطاقة  ائتمان ماستركارد World Elite  المعدنية الجديدة بما يتوافق مع رؤيتنا لتقديم منتجات مبتكرة لعملائنا تلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار." 

وأضاف: "نفخر بأن نقدم من خلال هذه البطاقة منتجات فريدة من نوعها تفوق المنتجات التقليدية، وتقدم امتيازات وخدمات مصممة خصيصًا لعملائنا المميزين."

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ومن جانبه، قال آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية، ماستركارد: "إننا في ماستركارد ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتناسب مع أنماط حياتهم. وسنقدم من خلال تعاوننا مع البنك التجاري الدولي في مصر، تجارب مصرفية فريدة لحاملي البطاقات، تجمع بين الراحة والرفاهية بسلاسة. وستوفر بطاقة ماستركارد وورلد إيليت المعدنية سهولة الحصول على خدمات رفيعة المستوى والاستمتاع بامتيازات مميزة، بما يسمح لعملائنا الدخول في عالم من الفخامة والرقي الذي لا مثيل له."

ويأتي ذلك التعاون انطلاقًا من حرص ماستركارد والبنك التجاري الدولي على تقديم أفضل الخدمات لحاملي البطاقات في مصر ومواكبة أحدث التطورات بالصناعة المصرفية العالمية.

 

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