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اقتصاد

خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

 

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري  cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

 

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

 

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

 

3-   لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.


4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

 

5-  يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

 

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

 

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