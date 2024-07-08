الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 12 طن دقيق مهرب و15 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو

 واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

الداخلية تكرم المتميزين من الجهات الشرطة وأفرادها فى الاحتفال السنوى بيوم التدريب 

ضبط شقيقين يديران صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ 24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وفي سياق متصل، واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 حصيلة قضايا تجارة النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر الاقتصاد القومي الاعلان عن الأسعار

مواد متعلقة

الداخلية تكرم المتميزين من الجهات الشرطة وأفرادها فى الاحتفال السنوى بيوم التدريب 

ضبط شقيقين يديران صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

قتيل ومصابان في مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة نصر

ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

الأمن يكشف ملابسات وفاة مجند شرطة تعرض لضربة شمس

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى

اليوم، الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

اليوم، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 6 متهمين بـ خلية الحدائق

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة "كاذب"

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية