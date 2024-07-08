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حوادث

الداخلية تكرم المتميزين من الجهات الشرطة وأفرادها فى الاحتفال السنوى بيوم التدريب 

الداخلية تكرم المتميزين
الداخلية تكرم المتميزين من الجهات الشرطة وأفرادها

 قام قطاع التدريب بالاحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا خلال العام التدريبى 2023 /2024م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة لتكريمهم، وتم استعراض الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمنى.
 

وتم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات التدريبية والأمنية لاختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن ومراكز التدريب بالإدارات العامة والقطاعات النوعية – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة – مسابقة "تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية النظامية وأعمال المواجهة – تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية الفنية – تقييم الجودة التدريبية لمراكز تدريب الشرطة – الإبتكارات - الرماية السنوية - الرماية القتالية – قياس مستوى المدربين ومساعديهم – الفكر التدريبى").
  

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وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية. 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبى ورفع كفاءة العنصر البشرى.

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