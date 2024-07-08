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حوادث

ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

ضبط 7 أشخاص للتنقيب
ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى الغربية

 تمكن  قطاع الأمن العام، من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالغربية.

 

ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى الغربية

 تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله كائن بدائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط (7 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مستأجر لأحدهم، وتبين وجود حفرة (بقطر 2 متر وبعمق 15 مترا- الأدوات المستخدمة فـى الحفر). 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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