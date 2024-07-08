ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالغربية.

ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى الغربية

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط (7 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مستأجر لأحدهم، وتبين وجود حفرة (بقطر 2 متر وبعمق 15 مترا- الأدوات المستخدمة فـى الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.