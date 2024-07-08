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ثقافة وفنون

سحر رامي تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الفنية

سحر رامي، فيتو
سحر رامي، فيتو

كشفت الفنانة سحر رامي عن أحدث أعمالها الفنية بعد مشاركتها مؤخرا في مسلسل “جولة أخيرة”.

وقالت سحر رامي في تصريح لـ فيتو إنها تشارك في مسلسل “سيما ماجي” بطولة رانيا يوسف، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل منذ نحو 20 يوما.

وأضافت أن المسلسل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه داخل كومباوند، وتجسد دور سيدة تعمل داخل هذا الكومباوند.

مسلسل سيما ماجي

ومسلسل “سيما ماجي” يشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف كل من: كمال أبو رية، ومحمد أبو داوود، وحورية فرغلي، من إخراج: تامر السعدني.

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سحر رامي الفنانة سحر رامي مسلسل سيما ماجي الفن اخبار الفن

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