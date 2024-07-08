سحر رامي تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الفنية

كشفت الفنانة سحر رامي عن أحدث أعمالها الفنية بعد مشاركتها مؤخرا في مسلسل “جولة أخيرة”.

وقالت سحر رامي في تصريح لـ فيتو إنها تشارك في مسلسل “سيما ماجي” بطولة رانيا يوسف، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل منذ نحو 20 يوما.

وأضافت أن المسلسل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه داخل كومباوند، وتجسد دور سيدة تعمل داخل هذا الكومباوند.

مسلسل سيما ماجي

ومسلسل “سيما ماجي” يشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف كل من: كمال أبو رية، ومحمد أبو داوود، وحورية فرغلي، من إخراج: تامر السعدني.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.