الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سحر رامي تنتهي من تصوير مشاهدها في "الجولة الأخيرة"

سحر رامي، فيتو
سحر رامي، فيتو

سحر رامي، قالت الفنانة سحر رامي إنها انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل في مسلسل الجولة الأخيرة بطولة الفنان أحمد السقا.

 

وأضافت سحر رامي لـ فيتو: انتهينا من التصوير منذ أسبوعين، ولم يتم تحديد موعد العرض حتى الآن.

 

وكانت الفنانة سحر رامي تحدثت في وقت سابق عن بدايتها الفنية وعن أول فنان وقفت أمامه بالإضافة إلى حديثها عن قصة دخولها عالم " الباليه".

 

وقالت سحر رامي لفيتو، إن بدايتها كانت راقصة باليه وهي في سن الـ 12 عامًا من عمرها وأنها سافرت للعديد من الدول للمشاركة في عروض “رقص الباليه”، ثم اتجهت للعمل في الإعلانات وبعدها المسرح وكانت انطلاقتها الفنية مع الفنان محمد صبحي.

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وتحدثت الفنانة سحر رامي عن رأيها في بعض الفنانين الذين استخدموا السوشيال ميديا مؤخرًا في شكواهم من قلة المشاركة في الأعمال الفنية.

 

تأثير السوشيال ميديا 

وقالت: "إذا السوشيال ميديا لبت مطالبهم  وساعدتهم في المشاركة في أعمال فنية هذا شيء جيد، ومن الطبيعي إن كل الفنانين يشاركون في أعمال فنية.. مش المفروض أنهم يشتكوا لأن من المفروض أن كل الفنانين يشاركوا في أعمال فنية ولا تصح ظاهرة الاقتصار علي البعض فقط". 

 

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