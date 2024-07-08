زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب تعاطيه المخدرات في إمبابة

قامت شابة في العشرينات من عمرها برفع دعوى خلع ضد زوجها، مبرزة سلسلة من الاتهامات الخطيرة.

الزوجة، التي لم تكشف عن هويتها بناءً على طلبها، أدلت بشهادتها أمام محكمة الأسرة موضحةً تحول زوجها إلى مختل عنيف وسافر بعد سنتين فقط من الزواج.

وفقًا لتصريحات الزوجة، كانت الحياة الزوجية مليئة بالعنف والتهديدات، حيث اتهمت زوجها بالتقصير في حقوقها والاستيلاء على أموالها، بالإضافة إلى حبسها بين جدران منزلها كسجن.

وزادت الأمور تعقيدًا بعد إنجابها لطفلها الرضيع، حيث زادت معاناتها بسبب إهمال زوجها للأسرة وعدم قدرته على توفير احتياجاتهم.

وأفادت الزوجة بأن الأمور تفاقمت حتى بلغت ذروتها عندما شاهدت زوجها يتعاطى المخدرات داخل منزلهم، ما دفعها للجوء إلى أسرتها.

وفي خطوة قانونية، توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة بـ إمبابة لرفع قضية خلع، مطالبة بالحصول على حقوقها المشروعة وإعادة طفلها الرضيع إليها.

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: “تزوجت زوجي منذ عامين وأثمرت الزيجة عن انجابي طفل مازال رضيع، وبعد الزواج بأشهر تحول زوجي 180 درجة من زوج حنون يخاف على بيته إلى زوج عنيف شرس غيور لدرجة قاتله لدرجة أنه ضربني وكنت أترك المنزل واتوجه لمنزل أسرتي، ويأتي ويبرر ما حدث بمشاحنات له في شغله وكنت أسامحه وأعود للمنزل إلى أن الأمر زاد وتفاقم”.

وأضافت:"لم أعد اتحمله بعد إنجاب طفلي، حيث زاد أهمال زوجي ولم يعد قادرا على توفير مصاريف المنزل وعصبي في كل الأوقات بدون مبرر، لدرجة وصلت إلى هجر فراش الزوجية وفي أحد الأيام استيقظت من نومي وشاهدته يتعاطي المخدرات فصرخت في وجهه فقام بضربي وطردني من المنزل بمنتصف الليل تاركة نجلي الرضيع الذي رفض أن أخذه معي وحرمني من رؤيته في الوقت الذي يحتاج فيه الرضاعة".

وقالت:"توجهت لمنزل أسرتي وطلبت منهم مساعدتي في رؤية نجلي وعندما ذهبت أنا ووالدي لمسكن الزوجية لأخذ ابني وملابسي، تعدى علينا بالضرب واعترف بأنه يتعاطي مخدر الآيس ولن يرجع عنه ورفض تطليقي وهددني بأنه سيتركني معلقة وحرمني من رؤية طفلي، فتوجهت أنا ووالدي لقسم شرطة إمبابة وحررنا ضده محضر التعدي وخطف طفلي الرضيع".