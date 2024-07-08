مايلي سايرس تقدم عرض Super Bowl لعام 2025
Super Bowl، كشفت تقرير، لـ gambling magazine، أن اتحاد كرة القدم الأمريكية، يتفاوض حاليا مع المغنية الشابة، مايلي سايرس، لتقديم عرض مباراة السوبر بول - Super Bowl لعام ٢٠٢٥.
وذكر التقرير الصحفي، أن مايلي سايرس، ابدت موافقة أولية لقبول العرض، فيما يجري حاليا الأتفاق، علي شكل العرض وتفاصيله، ليتم الإعلان الرسمي قريبا، وبعد الانتهاء من كل التفاصيل.
آشر وأليشيا كيز يحييان حفل الـ Super Bowl
في سياق متصل، أقيم في فبراير الماضي، حفل مباراة السوبر بول - Super Bowl، الذي يعد أهم فقرة غنائية، في موسم الحفلات الغنائية الأمريكية، والذي أحياه كلٌ من، المغني الأسمر الشهير آشر، والمغنية الشهيرة أليشيا كيز.
وقدم آشر خلال عرض مباراة السوبر بول - Super Bowl، عددا من أشهر أغانيه، فيما انضمت له لاحقا، أليشيا كيز، لتعزف على البيانو، ويغنيان معا دويتو يضم عدد من أغانيهم.
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