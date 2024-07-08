ضبط شقيقين يديران صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصين بالمنوفية لقيامهما بإدارة صفحة على موقع "فيس بوك" والزعم بقدرتهما على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.



ضبط شقيقين لإدارة صفحة لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات.



وبالفحص تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة (شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) وبحوزة أحدهما (هاتف محمول " بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد إرتكابهما الواقعة) واعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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