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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر لم تحضر مؤتمر القوى السياسية السودانية

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر استضافت ممثلي القوى السياسية والمدنية فى السودان لأول مرة تحت سقف واحد.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، ان اجندة مصر واضحة وتتمثل فى الحفاظ على السودان وأراضيها وارواح المدنيين التى يتم إراقتها يوميا.

وأوضح أن المسارات الثلاثة فى مصر تمت بمشاركة الأشقاء السودانيين فقط دون مشاركة أي طرف حتى مصر وهذا كان الهدف منه أن يتم التوصل إلى حل بأيادي سودانية فقط.

وأضاف أنه تم التوصل إلى وقف وصول اى أسلحة للسودان وضرورة نفاذ المساعدات.

وشدد على أن مصر حدودها مفتوحة لتقديم المساعدات للأشقاء فى السودان.

وركز على أن مشكلة السودان تتعلق بالسودانيين وعليهم أن يضعوا الوطن السودانى فى المقام الأول.

وأوضح أن هناك تقدير من السودانيين لما تقوم به مصر وجهودها فى إنهاء الأزمة السودانية.

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الأونروا السودان مصر والسودان

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