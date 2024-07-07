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خارج الحدود

بدر عبد العاطي: مصر مهتمة لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة تلقى اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من  "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى لتهنئة سيادته بتوليه منصبه الجديد.

وذكر المتحدث الرسمي بأن الوزير عبد العاطى والممثل الأعلى بوريل أكدا خلال الاتصال على الحرص المشترك لتنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع الترحيب في هذا السياق بالزخم والنجاح الذى حققه مؤتمر الاستثمار  المصرى – الأوروبى الذى عقد يومى 29 و30 يونيو الماضى، باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، والذى نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبى بأهمية مصر كمقصد هام للاستثمارات الأوروبية.

كما أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر  والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها. 

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق تنفيذًا لما تضمنه الإعلان السياسى المشترك حول الارتقاء بالحوار السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الاتصال تطرق إلى التطورات الخاصة بأزمة غزة، حيث أعرب الدكتور عبد العاطى عن تقدير مصر للمواقف الإيجابية التي يتبناها الممثل الأعلى اتصالًا بالأوضاع في المنطقة، وخاصة الأزمة في غزة، والتطلع لمواصلة العمل سويًا من أجل وقف الحرب الدائرة فى القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنسانى الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة. كما دعا السيد وزير الخارجية الممثل الأعلى إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية كى تتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى، معربًا عن حرص مصر علي التنسيق المستمر مع الاتحاد الأوروبى من أجل دعم الاستقرار ونزع فتيل الأزمات الخطيرة التي يواجهها الشرق الأوسط حاليًا.

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بدر عبر العاطى ​الاتحاد الاوروبي غزة

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