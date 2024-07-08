الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث سير بالغربية

قريةمحلة مرحوم بالغربية
قرية"محلة مرحوم" بالغربية تتشح بالسود لوفاة أسرة،فيتو

تستعد قرية "محلة مرحوم" التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، لاستقبال جثامين أحد ابنائها ونجله ونجلته حيث لقوا مصرعهم بحادث سير بمدينة مطروح لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع طنطا

ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

وتشهد القرية حالة من الحزن العميق والتأثر بعد وفاة الأب ونجله ونجلته في حادث سير مأساوي أثناء عودتهم من قضاء أجازة المصيف بمطروح إلى منزلهم.

الاب المتوفي

الحادث الذي وقع في طريق مطروح تسبب في صدمة كبيرة للأهالي الذين يصفون الضحايا بأنهم كانوا نموذجًا للخير والعطاء في المجتمع.

الفتاة المنوفيه مريم

الأب “محمد النشار” الذي كان رائدًا في العمل التطوعي، ونجله الطفل “أدم”، ونجلته "مريم'  تركوا فراغًا كبيرًا في قلوب الأسرة والمجتمع.

 

الطفل المتوفي ادم

وينتظر الأهالي وصول الجثامين من مستشفي العلمين لتشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسره بالقرية وسط تجمع كبير من الاهالي.

الأسرة المتوفيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع طنطا

عميد طب طنطا يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية (صور)

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة كريب بالغربية

مصرع طفلين توأم غرقا في "بانيو" داخل منزل بالغربية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة "كاذب"

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية