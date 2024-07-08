مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث سير بالغربية
تستعد قرية "محلة مرحوم" التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، لاستقبال جثامين أحد ابنائها ونجله ونجلته حيث لقوا مصرعهم بحادث سير بمدينة مطروح لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.
وتشهد القرية حالة من الحزن العميق والتأثر بعد وفاة الأب ونجله ونجلته في حادث سير مأساوي أثناء عودتهم من قضاء أجازة المصيف بمطروح إلى منزلهم.
الحادث الذي وقع في طريق مطروح تسبب في صدمة كبيرة للأهالي الذين يصفون الضحايا بأنهم كانوا نموذجًا للخير والعطاء في المجتمع.
الأب “محمد النشار” الذي كان رائدًا في العمل التطوعي، ونجله الطفل “أدم”، ونجلته "مريم' تركوا فراغًا كبيرًا في قلوب الأسرة والمجتمع.
وينتظر الأهالي وصول الجثامين من مستشفي العلمين لتشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسره بالقرية وسط تجمع كبير من الاهالي.
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