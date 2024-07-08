10 سلع غذائية مصرية تخترق الأسواق الخارجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، والتى جاءت كالتالى:

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 269 مليون دولار وبنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2-يليها الدقيق والنشاء بقيمة 241 مليون دولار، محققة نسبة نمو 63%.

3- الفراولة المجمدة بقيمة 206 ملايين دولار ونسبة نمو 25%.

4- السكر بقيمة 161 مليون دولار ونسبة تراجع 11%.

5- عصائر بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 95%.

6- الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 122 مليون دولار ونسبة نمو 125%.

7- زيوت الطعام بقيمة 120 مليون دولار ونسبة نمو 176%.

8- خضار مجمد بقيمة 110 ملايين دولار ونسبة نمو 21%.

9- محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 104 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

10- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

هانى برزى رئيس المجلس

ثانيًا: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى مايو 2024:

إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2024 بلغ 19.8 مليار دولار. بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولار، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات عام 2023 بلغت 5.1 مليار دولار، وصادرات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بلغت 2.7 مليار دولار.

وأكد أن صادرات الصناعات الغذائية حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بلغت 2.7 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 30% وقيمة نمو 616 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار. تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.