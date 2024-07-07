31 % نموًا بصادرات الصناعات الغذائية لفرنسا خلال 4 أشهر

أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للـ مجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا، شهدت معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 22% خلال 2023 لتسجل 57 مليون دولار في مقابل 47 مليون دولار خلال 2022، والتي شهدت نمو 19% عن قيمتها في 2021 البالغة 40 مليون دولار.

وأوضح "الضوى" أن فرنسا احتلت خلال العام الماضى المركز الـ27 فى قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية والمركز الـ9 بين دول القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد شركات القطاع التى قامت بالتصدير إلى فرنسا خلال 2023 بلغ 102 شركة منها 52 شركة تجاوزت صادراتها الـ100 ألف دولار، بالإضافة إلى 17 شركة أخرى تجاوزت صادراتها المليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة الضوي فى ندوة اليكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فرنسا” بمناسبة معرض سيال باريس المقرر إقامته خلال الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر المقبل.

وعن صادرات الأشهر الأربع الأولى من العام الجارى، أكد أن إجمالى صادرات القطاع خلال تلك الفترة بلغ نحو 22 مليون دولار بنسبة نمو تصل إلى 31% عن ذات الفترة من العام الماضى تصل، لافتا إلى أن فرنسا احتلت المركز الـ 26 في قائمة الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، واستحوذت على 1.1 % من إجمالي صادرات القطاع.

وأضاف أن عدد شركات القطاع المصدرة إلى السوق الفرنسى خلال الفترة من يناير إلى أبريل بلع 102 شركة منها نحو 40 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار بإجمالي 21 مليون دولار.

الفراولة المجمدة جاءت على رأس أكثر المنتجات الغذائية المصنعة تصديرًا إلى السوق الفرنسى

وذكر أن الفراولة المجمدة جاءت على رأس أكثر المنتجات الغذائية المصنعة تصديرًا إلى السوق الفرنسى خلال العام الماضى بقيمة 15.7 مليون دولار بنسبة 27% من إجمالي صادرات القطاع، في مقابل 7.5 مليون دولار خلال 2022 بنسبة نمو 110%، تليها الزيوت العطرية بقيمة 15 مليون دولار تمثل 26 % من إجمالي صادرات القطاع إلى السوق الفرنسى، ثم الخضار المجمد بقيمة 7.5 مليون دولار بنسبة نمو 26%.

كما قفزت قيمة صادرات مصر لفرنسا من محضرات خضر بنسبة 245% خلال 2023 لتسجل 5.5 مليون دولار في مقابل 1.6 مليون دولار خلال 2022، ثم الخرشوف المجمد بقيمة 4.5 مليون دولار، الزيتون المخلل بقيمة 3 ملايين دولار، فواكه مجمدة بقيمة 1.2 مليون دولار، ثم محضرات فاكهة بقيمة 800 ألف دولار، عصائر بقيمة 600 ألف دولار، خضار مجفف بقيمة 600 ألف دولار.