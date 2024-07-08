إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى
أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين جراء الحادث بطريق الإسكندرية الصحراوى.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أعلى الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية أسفل كوبري المشاة غرب النوبارية بنطاق محافظة البحيرة.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور آثار الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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