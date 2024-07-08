ريال مدريد يقترب من صفقة جديدة بعد كيليان مبابي
كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد إقترب من حسم صفقة فرنسية جديدة بعد التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وأكد مراسل شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة للغاية لضم المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو من ليل.
وأشار إلى أن يورو، يضع دائما النادي الملكي في صدارة أولوياته.
وينتهي تعاقد يورو مع ليل في صيف 2025، وربطته تقارير صحفية عديدة بأندية أخرى أبرزها باريس سان جيرمان، وليفربول.
وكان النادي المدريدي تعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بي إس جي في 30 يونيو الماضي.
ووقع مبابي على عقد مدته 5 مواسم مع ريال مدريد، قبل مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2024 التي انطلقت يوم 14 يونيو الماضي في ألمانيا.
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