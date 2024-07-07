كوبا أمريكا 2024، إصابة قوية لنجم ريال مدريد أمام أوروجواي

كوبا أمريكا، كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، اضطر البرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، لطلب التبديل بعد أن تعرض لتدخل عنيف للغاية من قبل ناهيتان نانديز لاعب أوروجواي الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل تقنية الفيديو.

وطلب رودريجو من المدرب الخروج من الملعب، لأنه لا يستطيع تحمل الألم.

وشاهد رودريجو ركلات الترجيح الحاسمة من على مقاعد البدلاء مع كيس من الثلج على كاحله.

وذهب رودريجو إلى غرفة الملابس لإجراء الفحوصات الأولية وكان يبدو عليه الإحباط وخيبة الأمل بسبب خسارة منتخب البرازيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ما رفع حالة القلق تجاه رودريجو أنه غادر ملعب أليجيانت لاس فيجاس يعرج ويواجه صعوبة في المشي.

وأوضحت أن هناك شكوك حول إمكانية لحاق رودريجو بموسم الإعداد الخاص بريال مدريد.

قادت ركلات الترجيح منتخب أوروجواي للصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، على حساب منتخب البرازيل، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح.

