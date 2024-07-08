كوبا أمريكا، طبيعة إصابة رودريجو المقلقة ورد فعل ريال مدريد

كوبا أمريكا 2024، أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت على كاحل النجم البرازيلي رودريجو، عدم تعرضه لإصابة خطيرة، خلال لقاء منتخب بلاده مع أوروجواي في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

تفاصيل إصابة رودريجو

وتعرض رودريجو لالتحام عنيف من ناهيتان نانديز، لاعب أوروجواي، أثناء مباراة ربع النهائي، التي فاز بها السيليستي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتلقى نانديز بطاقة حمراء، بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تعمده إيذاء رودريجو، الذي تم استبداله في الدقيقة 87، وهو يعاني من صعوبة في المشي.

ووفقا لصحيفة (آس) الإسبانية، فإن الفحوصات المبدئية التي أجريت لرودريجو، أثبتت عدم معاناته من مشكلة خطيرة، الأمر الذي جعل مسؤولي فريقه، ريال مدريد، يتنفسون الصعداء.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريجو سيحصل على إجازة، تستمر بضعة أيام، قبل العودة لتدريبات الفريق الملكي، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.