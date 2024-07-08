في المركز الخامس، تعرف على إيرادات "أهل الكهف" بالسينمات أمس

تذيل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوي، إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية أمس الأحد، حيث احتل المركز الخامس في ترتيب الأفلام بدور العرض.

أفلام السينما المصرية

وتصدر قائمة ايرادات الأفلام أمس فيلم “ولاد رزق 3”، تلاه فيلم “اللعب مع العيال”، ثم “عصابة الماكس" ثالثا، وفي المركز الرابع فيلم “جوازة توكسيك”، وأخيرا فيلم “أهل الكهف”.

إيرادات فيلم أهل الكهف

واكتفي فيلم أهل الكهف بـ 139 ألف جنيه في ايرادات شباك التذاكر أمس.

أبطال فيلم أهل الكهف

ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.