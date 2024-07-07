الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

أهل الكهف الأقل جنيًا للإيرادات بالسينمات المصرية فى صيف 2024

أهل الكهف، فيتو
أهل الكهف، فيتو

 احتل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوي أمس السبت، المركز الخامس والأخير في ترتيب إيرادات الأفلام بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية مسجلا تراجع جديد فى مستوى إيراداته.

أبطال فيلم أهل الكهف 

ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

إيرادات فيلم أهل الكهف أمس 

وحقق فيلم أهل الكهف في السينمات المصرية أمس السبت إيرادات بلغت 159ألفا و65 جنيهًا فقط، ليحل خامس بعد أفلام ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس وجوازة توكسيك… ليسجل الأدني إيرادات بصيف 2024.

 

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