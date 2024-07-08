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رياضة

تقارير إعلامية: كريستيانو رونالدو هدفه اللعب مع نجله قبل اعتزاله كرة القدم

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

كشف  أسطورة رومانيا أدريان موتو، نجم تشيلسي السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، هدفه الحالي هو خوض مباراة رسمية مع ابنه كريستيانو جونيور قبل الاعتزال.

وكان موتو زار أخيرا السعودية والتقط صورا مع رونالدو في تدريبات النصر السعودي.

ويلعب كل من رونالدو ونجله  جونيور (14 عامًا) حاليًا مع نادي النصر.

ويتولى رونالدو، نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، قيادة فريق النصر الأول، بينما كان كريستيانو جونيور جزءًا من فريق الشباب بالنادي، الذي فاز بلقب الدوري السعودي الممتاز تحت 13 عامًا الموسم الماضي.

ويبدو أن كريستيانو جونيور، لا يزال أمامه عامان على الأقل لتحقيق هدف الوصول للفريق الأول للنصر.

واكد  موتو في تصريحات صحفية، إلى أن رونالدو سيحاول إطالة مسيرته المهنية لفترة كافية حتى يتمكن هو وابنه الأكبر من اللعب كزملاء في فريق واحد.
وقال موتو لصحيفة "آي إيه إم سبورت" الرومانية: "هذا هو دافع رونالدو الحقيقي، إنه يريد اللعب في مباراة رسمية مع ابنه، وهذا ما يجعله لا يستسلم".

وأضاف: "هذا الأمر ممكن في نادي النصر، أما إذا كان في فريق آخر، مثل ريال مدريد، لكان الأمر أكثر صعوبة، لكن لعبهما لنصف موسم معًا خلال عام، لا أعتقد أن ذلك مستحيل".

ويرتبط رونالدو بعقد مع نادي النصر حتى يونيو 2025، ويسعى بقوة الموسم المقبل لمحاولة إضافة لقب الدوري السعودي إلى قائمة إنجازاته الطويلة.

وودع رونالدو أخيرا بطولة "يورو 2024" مع منتخب البرتغال إثر الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية.

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