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حماية الطفل بالأقصر تناقش خطورة الإنترنت وتسرب التعليم وختان الإناث بالقرنة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

قامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز القرنة بعقد الاجتماع الشهري للوحدة تحت رعاية السيد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية وتوجيهات نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الاقصر.

وتم مناقشة العديد من الموضوعات منها ضرورة متابعة الزيارات المنزلية والمدرسية وكتابة التقارير وتحديد موعد لعمل ندوات توعوية للأهالي والأطفال، واختيار يوم في الأسبوع لعمل دروس توعية للسيدات بخطورة ختان الإناث وعمل حملات توعية بالاشتراك مع كل من التربية والتعليم والثقافة  والصحة والتضامن  والشباب والرياضة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال وخطورة المراهنات على الإنترنت وكذلك التسرب من التعليم، وعمل معسكرات للأطفال المعرضين للخطر وكذلك تعريفهم بخط نجدة الطفل.

وترأس  الاجتماع مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، بحضور ثريا رشدي مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل ونفيسه خضير الاخصائي النفسي بالوحدة وسيد ابو المجد مدير وحدة التضامن الاجتماعي طارق الطيري مدير الإدارة الصحية بمركز القرنة ابراهيم الهواري نائب عن مدير إدارة القرنة التعليمية وهاله امين ممثل المجتمع المدني وكريمه نائب عن مدير الشباب والرياضه وجابر سيد عبد الله ممثل قصر الثقافة.

حماية الطفل

لكل الأطفال الحق في حمايتهم من العنف والاستغلال والانتهاك، ومع ذلك لايزال ملايين الأطفال حول العالم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومن جميع الأعمار والأديان والثقافات يعانون يوميًا من العنف والاستغلال والانتهاك.

ويعاني العديد من الأطفال في مصر من أشكال مختلفة من العنف والاستغلال والاتجار بهم وعدم كفاية الرعاية الأسرية لهم. كما أن هناك انتشارًا واسعًا للعنف كممارسة تربوية مقبولة.

وأظهر المسح السكاني الصحي في ديسمبر ٢٠١٤ أن ٩٣٪ من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و١٤عامًا تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية

زواج الأطفال 

وتتعرض الفتيات بصورة خاصة لمختلف أشكال الإساءة مثل تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) وزواج الأطفال، وانخفض معدل انتشار ختان الإناث بصورة مطردة في العقد الماضي من ٧٦٫٥٪ في ٢٠٠٥ إلى ٦١٪ في ٢٠١٤ بحسب المسح السكاني الصحي في مصر ٢٠١٤،لكن لايزال هناك تفاوت إقليمي، حيث -على سبيل المثال- تصل نسبة الفتيات من سن الميلاد وحتى ١٧ عامًا إلى ٩٠٪ في بعض محافظات الصعيد،وفيما يتعلق بزواج الأطفال، فقد أظهر المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ أن زواج الفتيات ما بين ١٥ إلى ١٧ عامًا يصل إلى ٦.٤٪. 

عمالة الأطفال 

كما يمثل عمل الأطفال تهديدًا رئيسيًا للجيل الشاب، فقد وجد المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ أن ٧٪ من الأطفال ما بين ٥ إلى ١٧ عامًا (يمثلون حوالي ١٫٦ مليون طفل) منخرطون بالفعل في عمل الأطفال، كما أن ٥٫٦٪ من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف خطيرة.

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