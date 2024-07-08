رئيس مدينة الأقصر: اعتماد المخطط الاستراتيجي يوفر حياة تلائم المواطن وتحقق التنمية المستدامة

نظم مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة الأقصر، بحضور المهندس السيد أحمد بدوي رئيس المركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لإقليم جنوب الصعيد والدكتور المهندس محمد إبراهيم العراقي إستشاري التخطيط العمراني والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر. والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، والنجار أبو الحجاج أمين مدير إدارة حماية الأراضي والقمص ارمانيوس فريد ميخائيل مطرانية الأقباط الأرثوزكس وأحمد محمد عبد الصادق مدير إدارة أملاك تعديات الأثار وأحمد بغدادي وبحضور شركاء التنميه.

المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر

وأشاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينه الأقصر بالجهود المبذولة لإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر، وأوضح رئيس مدينة الأقصر إن المخطط الاستراتيجي المعتمد السابق 2015 لم يعد يلبي احتياجات شركاء التنمية مما استوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث المخطط الاستراتيجي العام وتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لتتلائم مع التطورات والتغييرات التي طرأت على مدينة الأقصر.

واستعرض كل من المهندس السيد بدوي والدكتور محمد العراقي كافة خطوات اعداد المخطط الاستراتيجي وصولا إلى جلسة الاستماع ومناقشة المشروعات التي تم اقتراحها من قبل شركاء التنميه في الجلسات السابقة.



اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر

كما تم الرد على كافة الاستفسارات على المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة الأقصر، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، كما أنّه فور نشر قرار الاعتماد ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الأقصر حتى يتم العمل به، وتنفيذ المشروعات السياحية المقترحة.

الأقصر مدينة مستدامة

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنّ الهدف من هذه الجلسة مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة الأقصر، تمهيدا لتحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة.

توفير الخدمات الأساسية للمواطنين

واشار إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.