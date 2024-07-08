الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ربع مليون مشاهدة لأغنية نانسي عجرم "من نظرة" خلال 15 ساعة

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

حققت أغنية “من نظرة” أحدث أغنيات المطربة اللبنانية نانسي عجرم نسبة مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية نحو ربع مليون مشاهدة  بعد مرور 15 ساعة فقط على طرحها.

وبالأمس طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

أغنية من نظرة

أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.

حفل ليلة وردة

مؤخرا شاركت نانسي عجرم في حفل “ليلة وردة” رفقة المطربة السورية أصالة نصري، وعبير نعمة ومطربة دار الأوبرا المصرية  ريهام عبد الحكيم، وذلك بالمملكة العربية السعودية.

روائع وكلاسيكيات وردة

وقدمت النجمات الأربعة مجموعة رائعة من كلاسيكيات المطربة الجزائرية الراحلة وردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نانسي عجرم المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنية من نظرة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نانسي عجرم تطرح أحدث أغنياتها "من نظرة" (فيديو)

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

يحمي من 10 أمراض، القومي للبحوث ينتج بسكويت لأطفال المدارس

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية