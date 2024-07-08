ربع مليون مشاهدة لأغنية نانسي عجرم "من نظرة" خلال 15 ساعة
حققت أغنية “من نظرة” أحدث أغنيات المطربة اللبنانية نانسي عجرم نسبة مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وحققت الأغنية نحو ربع مليون مشاهدة بعد مرور 15 ساعة فقط على طرحها.
وبالأمس طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.
أغنية من نظرة
أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.
حفل ليلة وردة
مؤخرا شاركت نانسي عجرم في حفل “ليلة وردة” رفقة المطربة السورية أصالة نصري، وعبير نعمة ومطربة دار الأوبرا المصرية ريهام عبد الحكيم، وذلك بالمملكة العربية السعودية.
روائع وكلاسيكيات وردة
وقدمت النجمات الأربعة مجموعة رائعة من كلاسيكيات المطربة الجزائرية الراحلة وردة.
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