الانتخابات الأمريكية.. دعوات لتفعيل المادة 25 بالدستور مع استمرار تدهور وضع بايدن.. وترامب يفضل استمرار الرئيس في السباق لسهولة هزيمته

ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل المادة 25 في الدستور الأمريكي، الذي يقضي بعزل أو تنحي الرئيس الأمريكي الرافض للخروج من السباق وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع تزايد الدعوات المطالبة بانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي أثناء المناظرة.

بايدن يتمسك بالترشح للرئاسة

إعلان الرئيس بايدن تمسُكَهُ بالبقاء في السباق رغم دعوات من بعض المُشرعين الديمقراطيين وأركان الحزب له بالانسحاب شكَل ارضية ًجديدة لأصواتٍ ديمقراطية وجمهورية بتطبيقِ التعديلِ 25 من الدستور الأمريكي، الذي يسمحُ بإجبارِ بايدن على التنحي اذا قررت أغلبية من وزرائه بأنه غيرُ قادر على مزاولةِ عمله بسبب مشاكل إدراكية.

نص الدستور الأمريكي

الدستورُ ينُص على أن نائب الرئيس يتولى مهام الرئاسة في حال موته أو استقالته أو الإقرار بتدهور صحته العقلية.

دعوة بايدن للاستقالة وتسليم الحكم لـ كامالا هاريس

مجلةُ “نيويوركر” New Yorker الليبرالية دعت بايدن للاستقالة وتسليم الحكم لنائبته كامالا هاريس، بينما دعا رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى تفعيل المادة 25 من الدستور.

وقدم مشرعان جمهوريان مشروعَ قرار بتفعيلِ المادة 25 بعدَ يوم ٍواحد من المناظرة، مستندين إلى أداء الرئيس غير المفهوم وتلعثمه وعدم تركيزه.

ترامب يفضل بقاء بايدن لسهولة هزيمته

المفارقة هنا أن ترامب لم ينضم إلى هذه الأصوات وفتح باب التأويل بأنه يفضل جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولة هزيمته في الانتخابات، بل إن ترامب نصح الرئيس بتجاهُل دعواتِ الانسحاب من السباق.

مذكرة لإزالة الرئيس الأمريكي

وينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكرةً إلى رئيسي مجلسَي النواب والشيوخ ويطالبونَ بازالة الرئيس من الحكم. لكن يمكن للرئيس أيضا استخدامُ الفيتو.

وعليه يتوجب على المشرعين الاستجابةُ خلال 4 أيام للاستمرار في العزل وعلى الكونجرس الإقرار خلال 48 ساعة، فالقرار يحتاج إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليُصبح نافذا وهو أمر غير متوقع.

وما هو مؤكد هو أن معارضي بقاء بايدن يريدون خروجا مشرفا لرئيسهم فهم يشيدون بإنجازاته على مدى عود ولن يسمحوا بتشويه سمعته السياسية لذا يفضلون الإقناعَ على الخلع.

المادة 25 من التعديل الدستوري الأمريكي

يسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس بأن يصبح "قائما بأعمال الرئيس" حين يصبح الأخير عاجزا عن أداء مهامه، في حال العجز لأسباب مرضية مثلا.

يتطلب هذا توقيع رسالة وتوجيهها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ يقولون فيها إن الرئيس غير صالح لأداء مهامه. في هذه اللحظة سيضطلع نائب الرئيسكامالا هاريس بشكل أوتوماتيكي بالمهام.

ويمنح الرئيس فرصة الرد بشكل كتابي، وإذا رفض الإجراء يصبح على الكونجرس اتخاذ قرار ويتطلب قرار عزل الرئيس في مجلس النواب والشيوخ أغلبية الثلثين.

هل طبق ذلك التعديل الدستوري سابقا؟



وكان التعديل الخامس والعشرون قد أقر عام 1967، بعد مرور أربع سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه.

ولهذا السبب فقد استخدم عدد من الرؤساء التعديل الخامس والعشرين، البند الثالث، الذي يسمح بنقل السلطة بشكل مؤقت لنائب الرئيس.

فعل ذلك الرئيس جورج بوش الأب عامي 2002 و2007 حين خضع لإجراء فحص روتيني بالمنطار تطلب تخديره. وفعل ذلك الرئيس ريغان عام 1985 حين خضع لجراحة لاستئصال ورم سرطاني، لكن حتى الآن لم يفعل التعديل الخامس والعشرون لتنحية رئيس بشكل نهائي.