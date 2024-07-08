الكشف عن حكام الدور نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) طاقمي الحكام اللذين سيديران مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) نظيره الكندي، الوافد الجديد للمسابقة، مساء غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأربعاء بتوقيت جرينتش)، فيما تلعب كولومبيا مع أوروجواي في اليوم التالي بالمربع الذهبي للمسابقة القارية.

حكام مباراة الأرجنتين وكندا

وتم إسناد لقاء الأرجنتين وكندا لطاقم تحكيم من تشيلي بقيادة بييرو مازا (حكم ساحة) ويعاونه كلاوديو أوروتيا وخوسيه ريتامال، فيما يتواجد التشيلي خوان لارا في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويعاونه مواطناه إدسون سيستيرناس ورودريجو كارفخال والبيروفي أوجوستو مينينديز.

حكام مباراة كولومبيا وأوروجواي

في المقابل، تم تعيين طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة كولومبيا وأوروجواي، بقيادة سيزار راموس (حكم ساحة) ويعاونه ألبرتو مورين وماركو بيسجيرا، فيما يتواجد الإكوادوري كارلوس أوربي في تقنية فار، ويعاونه مواطناه كريستيان ليسكانو وبراين لوايزا، بالإضافة للبيروفي خويل ألاركون.