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سياسة

اجتماع طارئ للهيئة العليا في حزب الوفد لبحث أزمة الفيديوهات

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

دعا أعضاء الهيئة العليا فى حزب الوفد إلى اجتماع طارئ للحزب غدا الثلاثاء لمناقشة أزمة نشر الفيديوهات لبعض الأعضاء.

ومن المتوقع أن تتخذ الهيئة العليا للحزب غدا قرارات فصل لعدد من الأعضاء الذين نشروا الفيديوهات وقاموا بالسب والقذف والتحقيق فيما نشر والوقوف على تداعيات الأمر فى بيت الأمة.

أزمة جديدة فى حزب الوفد

وكشفت مصادر في حزب الوفد عن سر اشتعال أزمة في بيت الأمة منذ أمس الأحد ولفتت إلى أن هناك عضوا في الحزب نشر فيديوهات تخص أشخاص داخل الحزب وأن هذا العضو تم فصله أكثر من مرة من الحزب.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن أعضاء الهيئة العليا فى الاجتماع الماضى أجمعوا على فصل هذا الشخص من الحزب بسبب سبه لعدد كبير من الأعضاء، وأشارت المصادر الى أن هذا العضو نشر فيديوهات لأشخاص وهم يتفقون على صفقة آثار داخل الحزب وقام هذا العضو بتصويرهم وهم داخل الحزب.

واستكملت المصادر لـ"فيتو": أنه بعد نشر الفيديوهات قال العضو إنه كان مخطوفا وأجبر على أن يقول إن الواقعة داخل الحزب وأكد أن تليفونه سرق منه لافتا إلى أن الهيئة العليا دعت لاجتماع عاجل غدا لفصل الأعضاء المخالفين واتخاذ إجراءات عاجلة.

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