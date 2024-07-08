الرئيس الصيني: مستعدون للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جزر سليمان
قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الإثنين إن الصين مستعدة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد مع جزر سليمان.
شراكة الصين مع جزر سليمان
وأدلى الرئيس شي بهذه التصريحات في برقية تهنئة أرسلها إلى ديفيد تيفا كابو بمناسبة توليه مهام منصبه كحاكم عام لجزر سليمان.
العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر سليمان
وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر سليمان، أوضح شي أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، عمق البلدان باستمرار الثقة السياسية المتبادلة، وحققا نتائج مثمرة في مجال التعاون العملي، ودعما بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية، الأمر الذي عاد بالنفع على كلا الشعبين.
وأضاف شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين وجزر سليمان ومستعد للعمل مع كابو للارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد إلى مستويات أعلى، من أجل تحقيق المزيد من المنافع للشعبين.
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