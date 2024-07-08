الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الصيني: مستعدون للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جزر سليمان

الرئيس الصيني، فيتو
الرئيس الصيني، فيتو

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم  الإثنين إن الصين مستعدة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد مع جزر سليمان.

شراكة الصين مع جزر سليمان

وأدلى الرئيس شي بهذه التصريحات في برقية تهنئة أرسلها إلى ديفيد تيفا كابو بمناسبة توليه مهام منصبه كحاكم عام لجزر سليمان.

 العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر سليمان

وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر سليمان، أوضح شي أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، عمق البلدان باستمرار الثقة السياسية المتبادلة، وحققا نتائج مثمرة في مجال التعاون العملي، ودعما بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية، الأمر الذي عاد بالنفع على كلا الشعبين.

وأضاف شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين وجزر سليمان ومستعد للعمل مع كابو للارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد إلى مستويات أعلى، من أجل تحقيق المزيد من المنافع للشعبين. 

الصين تحيي الذكرى الـ87 لبدء حرب المقاومة ضد العدوان الياباني

الصين وروسيا تتفقان على التنسيق الاستراتيجي لمواجهة وضع دولي محفوف بالمخاطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينج الصين العدوان الياباني جزر سليمان

مواد متعلقة

الصين تحيي الذكرى الـ87 لبدء حرب المقاومة ضد العدوان الياباني

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

الصين وروسيا تتفقان على التنسيق الاستراتيجي لمواجهة وضع دولي محفوف بالمخاطر

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

يحمي من 10 أمراض، القومي للبحوث ينتج بسكويت لأطفال المدارس

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية