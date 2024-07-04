الصين وروسيا تتفقان على التنسيق الاستراتيجي لمواجهة وضع دولي محفوف بالمخاطر

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، الصين وروسيا على مواصلة تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية، والتنسيق الاستراتيجي الدولي.

قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الصينى فى أستانا

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الصينى، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا.

وقال إن الرئيس الروسي بوتين أجرى زيارة دولة ناجحة إلى الصين في مايو الماضي، وإن الجانبين يعملان سويا لوضع خطط وترتيبات للتنمية المستقبلية لعلاقاتهما الثنائية في هذه المرحلة التاريخية المهمة المتمثلة في الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

وقال إنه في مواجهة وضع دولي محفوف بالاضطرابات والتغيرات، يتعين على البلدين مواصلة التمسك بالتطلع الأصلي للصداقة الدائمة، والتمسك بالتصميم على تحقيق المنفعة للشعبين.

وحث الصين وروسيا على الحفاظ بشكل مستمر على القيمة الفريدة في العلاقات الصينية-الروسية واستكشاف القوة الدافعة الداخلية للتعاون الثنائي، قائلا إنه يتعين على البلدين بذل الجهود لحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وحماية الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

الرئيس الصينى يعلن دعم روسيا فى رئاسة البريكس

وأضاف، أن الصين تدعم روسيا في الوفاء بمسؤولياتها كرئيسة لـ البريكس وتوحيد "الجنوب العالمي" ومنع "حرب باردة جديدة" ومعارضة العقوبات الأحادية غير القانونية والهيمنة.

قال شي إن الجانب الصيني يتطلع إلى العمل مع روسيا والدول الأعضاء الأخرى فى منظمة شنغهاي، لتعزيز التنمية المطردة وطويلة الأجل للمنظمة وبناء مجتمع مصير مشترك أوثق للمنظمة.

القمة الروسية الصينية، فيتو

وقال إنه يتعين على الصين وروسيا مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل ومعارضة التدخل الخارجي وحماية الهدوء والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك.

ومن جانبه، شكر بوتين نظيره الصينى على استقباله بحرارة خلال زيارة الدولة التي أجراها إلى الصين في مايو، مستحضرا احتفالهما بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين ووضع خطط التنمية المستقبلية للعلاقات الروسية-الصينية.

وقال بوتين، إن العلاقات الروسية الصينية في الوقت الحاضر تشهد أعلى مستوياتها في التاريخ، مضيفا أن الجانبين يحترمان بعضهما البعض، ويعاملان بعضهما البعض على قدم المساواة ومن خلال المنفعة المتبادلة.

وأضاف أن العلاقات الروسية-الصينية تتسم بعدم الانحياز ولا تستهدف أي طرف ثالث، ما يتوافق مع رفاهية الشعبين.

وأشار إلى دعم روسيا للصين في حماية مصالحها الأساسية وحقوقها ومصالحها المشروعة، ومعارضة روسيا للتدخل الخارجي في شؤون الصين الداخلية وقضية بحر الصين الجنوبي.

تولي الصين الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي

وفي سياق إشارته إلى أن الصين ستتولى قريبا الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون، قال إن روسيا ستدعم بشكل كامل عمل الصين وستعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لمواصلة تعزيز التأثير الدولي للمنظمة، وحماية السلام والأمن الإقليميين، وتعزيز تطوير النظام الدولي باتجاه أكثر عدلا وإنصافا.

وأضاف أن روسيا، باعتبارها الرئيس الدوري للبريكس هذا العام، تتطلع إلى تعزيز الاتصالات والتنسيق مع الصين بشأن التعاون في إطار البريكس.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على وقوف الصين الدائم على الجانب الصحيح من التاريخ، والتزامها بتعزيز محادثات السلام، واستعدادها لمواصلة بذل جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا الإقليمية الساخنة.