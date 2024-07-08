جيش الإحتلال: اعترضنا هدفا جويا مشبوها في أجواء لبنان

الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح "هدفا جويا مشبوها" في أجواء لبنان، مؤكدا أن الهدف "لم يعبر إلى إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الاثنين: "قبل قليل اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بنجاح هدفا جويا مشبوها في الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان: "ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وفي سياق الهجمات المتبادلة بين الطرفين أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرى في صفوف الجنود.

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

وأول أمس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان، عن قصف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت بصواريخ كاتيوشا.

وأكد حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع راميا الإسرائيلي بقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.



كذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على جبل الريحان بمنطقة جزين جنوبي لبنان.