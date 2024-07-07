الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

لمخالفة إجراءات السلامة العامة، محافظ أسيوط يوجه بغلق محل وإحالة مالكه للنيابة (فيديو)

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط مع السيدة، فيتو

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بغلق محل وتشميعه وإحالة مالكه للنيابة لمخالفته إجراءات السلامة العامة، وتعديه على الطريق الرئيسى بالإشغالات، بالإضافة إلى التعدى على بدروم إحدى العمارات السكنية.

جاء ذلك فى استجابة سريعة لمحافظ أسيوط لشكوى سيدة استوقفته بشارع يسرى راغب بحى غرب أسيوط اليوم الأحد خلال حملة ترؤوسه حملة مكبرة سيرًا على الاقدام لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

 

 رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب وممدوح حماد وكيل وزارة التموين.

 

نقل الباعة الجائلين الى الاماكن المخصصة لهم بالاسواق الحضارية


وأشار المحافظ الى انه سيطبق القانون على الجميع لافتا الى انه تم تكليف رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف جهود حملات ازالة ورفع كافة الاشغالات والتعديات على الطريق العام والميادين ونقل الباعة الجائلين الى الاماكن المخصصة لهم بالاسواق الحضارية لتخفيف الزحام عن الشوارع ومنعا للاختناقات المرورية.

 

حملة محافظ أسيوط على شوارع حي غرب 


كان الوزير المحافظ قد استهدف اليوم – خلال حملة مكبرة على شوارع حى غرب - المرور على عددًا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامه بحي غرب مدينة أسيوط بدأها بشارع يسري راغب وميدان المحطة وشارع 23 يوليو وميدان المجذوب وشارع مستشفى الحميات وخلف قصر الثقافة ومنطقة السادات وتم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات على الشوارع والميادين وازالة الحواجز الحديدية التى تعوق حركة الطريق وتشميع بعض المحلات والقهاوى الغير مرخصة ولمخالفتهم شروط السلامة والوقاية والأمان. 

 

محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق (صور)

محافظ أسيوط يقود حملة تموينية مفاجئة على المجمعات الغذائية والمحال التجارية (صور)

كما التقى محافظ أسيوط بعض المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بلقائه خلال جولته الميدانية مشيدين بجهوده فى القضاء على التعديات والاشغالات التى تعوق حركة المارة وتتسبب فى حوادث كثيرة.

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