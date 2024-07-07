الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزيرة البيئة: اختتام المرحلة النهائية بمسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات

مسابقة كلنا فايزين
مسابقة كلنا فايزين
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 أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ختام فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات، والتى تم تنفيذها داخل محمية وادى دجلة بمسافة ٣ كيلو مترات، بحضور ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وذلك بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، وبالشراكة مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وشركة انفيروماستر للخدمات البيئية، وشركة ارتقاء.

تجميع 75 كيلو من المخلفات البلاستيكية

 وجمع الشباب المشاركون  ما يقرب من ٧٥ كيلو من المخلفات البلاستيكية والكانزات والزجاجات، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح، كما تم تسليم الجوائز للفائزين وفاز بالمركز الأول فريق هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أعلنت عن انطلاق أولى فعاليات المسابقة من حى باب الشعرية، وتم استكمال باقى مراحلها بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة، وصولًا للمرحلة النهائية عند محمية وادي دجلة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المسابقة تركز على جمع وفرز المخلفات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والزجاج وغيرها، وتعريف المتسابقين بالطريقة الصحيحة لفصل المخلفات وذلك لتحفيز وتشجيع روح إعادة التدوير لدى جميع فئات المجتمع، مضيفة “ نستهدف من تلك المسابقات تحقيق الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وشركات النظافة ومؤسسات المجتمع المدنى”.

وتضمنت آليات المسابقة تحديد الفائزين من خلال احتساب عدد من النقاط نقطة واحدة عن القمامة العادية (ورق، كرتون، شنط بلاستيك.... الخ)، نقطة عن كل ربع كيلو، ونقطتان للعبوات الزجاجية والعلب، وثلاث نقاط للزجاجات البلاستيكية، وخمس نقاط مع الفصل الصحيح للمخلفات، وخمس نقاط للوزن الأكثر.

جدير بالذكر أن مسابقة "كلنا فايزين " تم إعلانها ضمن احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى ٢٠٢٤ تحت شعار "أرضنا _ مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، وينظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة بدعم من مشروع البنك الدولي "الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وبالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة وتستهدف الشباب بعدد من مناطق محافظة القاهرة بهدف رفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعامل الصحيح مع المخلفات بمختلف أنواعها.

 

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