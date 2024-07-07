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رياضة

كوبا أمريكا، مدرب أوروجواي يكشف تشخيص إصابة أروخو أمام البرازيل

اروخو
اروخو

كشف مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي تشخيص إصابة لاعبه رونالد أروخو في مباراة البرازيل في ربع نهائي كأس كوبا أمريكا.

وقال  مدرب منتخب أوروجواي في تصريحات صحفية عقب مباراة البرازيل: "أعتقد أن إصابة رونالد أراوخو هي إصابة عضلية سيتم تأكيدها غدًا عند إجراء الاختبارات".

وأضاف: "من المهم أن نلاحظ أنه عندما ينتهي الموسم بأكمله، الموسم الأوروبي الذي بدأ في أغسطس وانتهى في يونيو، يجمع اللاعبون ما بين 40 و50 مباراة، ثم تأتي هذه المنافسة للعب مرتين في الأسبوع".

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أراوخو رونالد اراوخو ربع نهائي اوروجواي منتخب اوروجواي

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