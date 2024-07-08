أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت

رد الإعلامي أحمد شوبير، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، حول اتهامه في أزمة نفسية للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وقال شوبير في برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «اسمحولي، أول مرة هتكلم بشكل شخصي في البرنامج عندي، بعد إلحاح من المقربين والحبايب إني لازم أطلع أرد، مع إني مكنتش ناوي أعمل كده».

وقال شوبير: «بقالي 48 ساعة عمال أسمع وأرى حواديت وبوستات وقصص عن اتهامي في واقعة الراحل أحمد رفعت وأنا مش في موضع اتهام عشان أطلع أدافع عن نفسي، بس الإجراءات القانونية لا بد أن تتخذ، بصراحة كده أنا عمال أجمع وأفلتر كل اللي عمال يتقال ده واللي له حق ياخده والمخطئ يتحاسب».

وأضاف شوبير: «لازم كلنا نقف قدام القضاء والمخطئ يتحاسب، وعند الله تجتمع الخصوم».

وقال: «آسف إن أخدت من وقت البرنامج ومن وقتكم الدقيقتين دول لحديث شخصي، بس استجابة لرغبة بعض المقربين اتكلمت ومفيش أي حاجة أدافع عنها وكل واحد هياخد حقه».