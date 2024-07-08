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حوادث

الإنقاذ النهري يبحث عن جثمان مفقود في سقوط سيارة عروسين بالنيل (صور)

واقعه سقوط سيارة
واقعه سقوط سيارة زفاف بالنيل ر، فيتو

تواصل قوات الإنقاذ النهري تنسيقًا مع شرطة المسطحات المائية، أعمال التمشيط للبحث عن جثة مفقود في سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بمنطقة المعادي.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثتين من بينهما شقيقة العروس وآخر وتم إنقاذ شاب وخرج بإصابات من النيل بصحبة الإنقاذ النهري ولا يزال البحث جار عن جثة آخر مفقود حتى الآن.

مصرع عروسين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط سيارة عروسين داخل نهر النيل بالطريق الدائري اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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