إحالة طالب وأسرته للجنايات في واقعة دهس زوجين بتروسيكل ببني سويف

أمر المستشار خالد المتناوى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بإحالة واقعة قيام طالب وأسرته الى محكمة الجنايات ببنى سويف، وأمر بسرعة ضبطهم وإحضارهم بعد قيام الطالب بدهس ربة منزل مرتين بتروسيكل، وعندما حاول زوجها إنقاذها منه قام بدهسه هو الآخر فى شوارع قرية باها التابعة لمركز بنى سويف.

وتعود الواقعة فى 17 ديسمبر الماضي عندما فوجئت ربة منزل وزوجها بقرية باها التابعة لمركز بنى سويف بطالب يركب تروسيكل ويقوده ويقوم بدهسها مرتين، وعندما حاول زوجها أن يقوم بالدفاع عنها صدمه الطالب بالتروسيكل وفر هاربا.

وتبين ان الطالب كان معه أسرته المكونة من والده وشقيقته ووالدته، وأن السبب وراء قيام دهس الزوجة والزوجة خلافات الجيرة فيما بينهم، وعلى الفور قرر المستشار خالد المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات بنى سويف في القضية رقم ٣٧٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز بني سويف.

وكانت سيارات الإسعاف نقلت سيدة وزوجها الى المستشفى بعد أن قام طالب بدهسمهما واحدث بهما اصابات بالغة عبارة عن كسور متفرقة فى انحاء مختلفة وتم إنقاذهما داخل المستشفى وتبين من التحقيقات فى النيابة العا ان وراء الحادث (ش. أ. ب. س. إ) ٢٣ سنة طالب مقيم باها مركز شرطة بني سويف محافظة بني سويف (هارب، ووالده أ. ب. س. إ) ٥٢ سنة حاصل على دبلوم زراعه مقيم باها مركز شرطة بني سويف محافظة بني سويف وشقيقته (.د. أ. ب) ٢٦ سنة بدون عمل مقيمة باها -مركز شرطة بني سويف (هارب ووالدة الطالب (س ص ح ع) ٤٦ سنة ربة منزل مقيمة باها مركز شرطة بني سويف هاربة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تعود الى يوم 17ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة بني سويف محافظة بني سويف عندما شرع المتهمين في قتل المجني عليهما (ن. ح ع.ع)،وزوجها س.ع.م.) عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما إثر مشاجرة نشبت بينهم فاستقل الطالب مركبة آلية تريسكل قادها مسرعًا صوب المجني عليها الأولى وقام بدهسها فسقطت فالتف بها وعاد فدهسها وهي ساقطة أرضًا فأسرع المجني عليه الثاني لنجدتها.

وأضافت التحقيقات أن زوجها حاول انقاذها إلا أن الطالب المتهم صدمه بدوره بمركبته بينما وقف المتهمون الثاني والثالثة والرابعة بمسرح الواقعة يشدون من أذر الأول ويدفعونه إلى إتمام جريمته قاصدين من ذلك قتلًا فحدثت بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة بالتحقيقات وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج.