تداعيات تخفيف الأحمال، تحصيل 34 ألف جنيه غرامات فورية وتشميع محال بالإسكندرية

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أنه تم تحصيل غرامات فورية ٣٤ ألف جنيه، وغلق وتشميع ٦ محال تجارية مخالفة المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٤ تزامنا مع خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

وأوضح حبيب، أنه تم المرور على مناطق سيدي جابر وسموحة وسابا باشا ولوران، بحضور المهندسة إنجي فتحي سكرتير عام الحي وكافة الإدارات المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد، مشددا على تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحلات التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

على الصعيد ذاته أشاد حبيب بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع الغير مسبوق فى معدلات استهلاك الكهرباء.